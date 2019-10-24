В США столкнулись два вертолета

Два легких вертолета модели Robinson R22 столкнулись в воздухе в штате Техас. Как сообщило агентство Associated Press, в результате происшествия погибли два человека.
Инцидент произошел в небе над ранчо в 240 км от города Сан-Антонио. Жертвами стали два человека, которые находились в одном из вертолетов. Еще один человек на борту второй винтокрылой машины получил ранения.
Причины столкновения неизвестны. Федеральное авиационное управление США выясняет обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Полтавской области в результате крушения вертолета Robinson R44 возле села Тарасенково погиб бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой.
В Афганистане разбился военный вертолет
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Источник: korrespondent.net
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