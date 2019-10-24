В Чехии осквернили советский памятник

Памятник Красной армии, установленный в центре города Острава на северо-востоке Чехии, был облит красной краской. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

Об акте вандализма сообщил прохожий. Правоохранительные органы ведут поиск неизвестных злоумышленников.

Монумент Красной армии в Остраве является памятником национальной культуры Чехии. Местные власти приступили к работе по его очистке от краски. Муниципальной полиции отдан приказ усилить патрулирование в месте установки памятника.

Ранее в Вене неизвестные облили красной краской памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии.

В Германии осквернили советский мемориал

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Источник: korrespondent.net