Итоги 23.10: Полиграф для СН и похищение младенца

Арахамия и Дубинский решили пройти детектор лжи

Во фракции Слуга народа разгорелся коррупционный скандал – 11 нардепов заподозрили в получении взятки по 30 тысяч долларов каждому.

Лидер парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия и нардеп от этой политической силы Дмитрий Дубинский решили пройти тест на полиграфе вечером в среду, 23 октября. Однако пройти успел только Дубинский, Арахамию полиграфологи перенесли на 24 октября.

В Японии Зеленский встретился с Штайнмайером

В рамках рабочего визита в Японию президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает Офис президента в среду, 23 октября.

Стороны обсудили нынешнюю ситуацию в Донбассе. Лидеры стран согласились, что нормандский формат сегодня является ключевым для прекращения агрессии против Украины, и встреча должна быть проведена в ближайшем будущем.

Озвучены прогнозы курса гривны на следующий год

В госбюджете на 2020 год Кабинет министров предусматривает два курса гривны к доллару: 27 грн за долл и 24,8 грн за долл. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в среду, 23 октября.

"Курс гривны к доллару в консервативном прогнозе на следующий год заложен 27 грн за долл, по сравнению с предварительным 28,2 грн за долл, а в оптимистическом - 24,8 грн за долл", - сказал Гончарук.

Названа дата начала отопительного сезона в Киеве

Отопление в жилом фонде Киева начнут включать с 25 октября. Об этом в среду, 23 октября, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.



"Следующая неделя будет уже холодный. И мы послезавтра запускаем систему отопления. Хочу предупредить, что наша система центрального отопления крупнейшая в Европе, и для того, чтобы начала работать на полную мощность, нам нужно около 10 дней. Но послезавтра, 25 октября, уже начинаем отопительный сезон", - сказал Кличко.

Под Киевом похитили младенца

В пгт Коцюбинское под Киевом похитили младенца 2019 года рождения. По городу был введен план-перехват. Полиция искала женщину, которая втерлась в доверие к маме малыша и увезла его на авто.

Женщина познакомилась с мамой из малообеспеченной семьи в группе помощи Viber. Под предлогом оказания материальной помощи решила приехать к семье в гости.

ОПУ отменяет госмонополию на производство спирта

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона относительно разгосударствления спиртовой отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Проект закона призван отменить государственную монополию на производство спирта и способствовать детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции. В частности, документом с 1 января 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта.

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Источник: korrespondent.net