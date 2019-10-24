Загрязнение воздуха: в Украине проведут независимые измерения

Министерство энергетики и защиты окружающей среды проведет совместные измерения загрязнения воздуха с независимыми лабораториями после того, как Украину накрыл густой туман. Об этом в четверг, 24 октября, сообщила пресс-служба министерства.

Отмечается, что соответствующее решение приняли на экстренном совещании между министром, представителями Гидрометцентра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной геофизической обсерватории.

"По данным от Гидромедцентра, концентрации оксида углерода в период с 15 по 21 октября в атмосферном воздухе большинства городов Украины оставались в своих привычных параметрах, то есть в тех значениях, которые для них свойственны. Но это не значит, что воздух в городах чистый", - говорится в сообщении.

Так, по информации от Гидрометцентра и ГСЧС, состояние воздуха в Украине в пределах, присущих на эту пору года в сравнении с предыдущими годами. То есть оснований для волнения о значительные дополнительные источники загрязнения воздуха нет.

Однако, было зафиксировано превышение выбросов некоторых загрязняющих веществах во всех промышленных городах Украины, таких как Мариуполь, Днепр, Каменское, Запорожье.

По результатам экстренного совещания решили привести украинские показатели до европейского формата, чтобы иметь возможность сравнивать качество воздуха в Украине и других странах.

"Чтобы еще раз проверить достоверность данных Министерство решило провести совместные измерения загрязнения воздуха с независимыми лабораториями", - сообщили в пресс-службе Минэкоэнерго, пообещав обнародовать результаты измерений.

Ранее в Кабмине рассказали о ситуации с загрязнением воздуха в разных регионах.

Напомним, что ранее уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму в десять раз. Жителям некоторых районов столицы Украины советовали сидеть дома из-за беспрецедентно грязного воздуха.

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Источник: korrespondent.net