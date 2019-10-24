За сутки на Донбассе зафиксировали 22 обстрела

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В частности, участники незаконных вооруженных формирований стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, артиллерии калибра 122 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи Водяного, Пищевика, Песков, Тарамчука, Старогнатовки, Луганского, Крымского, Новолуганского, Зайцевого, Южного.

"Вчера, 23 октября, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

С начала этих суток сепаратисты уже два раза нарушили режим прекращения огня.

Оба обстрела зафиксированы вблизи Марьинки. Противник вел огонь из автоматических гранатометов, РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Ни один украинский военный не пострадал.

Напомним, за сутки 22 октября сепаратисты 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате погиб украинский военный, трое получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net