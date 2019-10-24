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24. 10. 2019

Грузовик без тормозов протаранил дом под Полтавой

Грузовик, нагруженный шпалами, въехал в жилой дом в с. Семьяновка возле Полтавы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области.

Автомобиль перевозил железобетонные шпалы. По предварительной информации, у грузовика при спуске с горы отказали тормоза. Жители дома находились в другой комнате. Они и водитель во время ДТП не пострадали.

Cмотрите фотогалерею: Грузовик без тормозов протаранил дом под Полтавой

На месте происшествия работали спасательные подразделения и полиция.

Ранее в Киеве таксист вылетел на тротуар и сбил ребенка олимпийского чемпиона. Водитель сбежал. Пострадавшую девочку отвезли в больницу для осмотра медиков.

Также сообщалось, что в Николаеве патрульный полицейский погиб в ДТП. Водитель Opel Vectra вылетел с проезжей части и врезался в столб на Богоявленском проспекте.

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Источник: korrespondent.net
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