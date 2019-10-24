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24. 10. 2019

Половина жителей Северной Корее недоедает – ООН

Почти половина населения Северной Кореи страдает вследствие недоедания. Такие данные озвучил в ООН специальный докладчик организации по вопросам прав человека в КНДР Томас Охеа Кинтана, сообщает в четверг, 24 октября, ТСН.

По словам Кинтаны, около 11 миллионов человек в этой стране являются жертвами проблем с обеспечением продуктами питания.

Согласно данным ООН, эта проблема остро затрагивает и детей: около 140 тысяч детей в КНДР не имеют достаточно еды, а для 30 тысяч нехватка продовольствия является риском для жизни.

По словам Кинтаны, ответственность за такую ситуацию ложится на экономическую и аграрную политику северокорейского режима. Ее последствия усиливаются из-за изменения климата, неблагоприятного грунта, стихийных бедствий и негативных последствий санкций, введенных против Пхеньяна.

При этом больше всего, по его словам, от государственной политики перераспределения продовольствия и товаров страдает сельское население.

"Экономические ресурсы перераспределяются далеко не в пользу удовлетворения базовых потребностей населения", - отметил Кинтана.

Специальный докладчик ООН добавил, что за три года его пребывания на этом посту ситуация в этой сфере не улучшается.

Болезнь роста: почему жители КНДР ниже южнокорейцев?

Напомним, в прошлом году Красный крест сообщал, что более 70% жителей КНДР находятся на грани голода.

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Источник: korrespondent.net
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