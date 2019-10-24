Вспышка дифтерии на Закарпатье: в области закончилась сыворотка

Все имеющиеся в Закарпатской области противодифтерийные сыворотки, а их было восемь, использованы пациентам, которые попали в областную инфекционную больницу с диагнозом "дифтерия". Об этом сообщил директор КНП Областная клиническая инфекционная больница Михаил Поляк, передает УНИАН.

По его словам, обнаруженные дополнительно 12 пациентов с признаками дифтерии были госпитализированы в Закарпатскую областную клиническую инфекционную больницу еще вчера, как и планировалось.

"Четырем из 15 пациентов, у которых обнаружили дифтерию, уже введен весь запас лечебной сыворотки – 8 ампул из имеющихся в области (минимальная доза – по две ампулы каждому)", - уточнил Поляк. Он также уточнил, что состояние пациентов стабильное.

"Закарпатье обратилось в Минздрав и в другие области с просьбой произвести перераспределение этих жизненно необходимых для лечения дифтерии медикаментов. К сожалению, в Украине этот препарат не закупали несколько лет. Последняя поставка в регионы состоялась благодаря гуманитарной помощи из Индии", - добавил Поляк.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье зафиксировали вспышку дифтерии. Два новых случая заболевания выявлены в Ужгороде, оба пациента госпитализированы в инфекционную больницу. Еще 12 людей возможно заболели.

Напомним, что ранее дифтерию обнаружили у девушки в Хмельницком. Жительница Хмельницкого, работающая фармацевтом, пропустила прививку в 16 лет. Она обратилась к врачу с жалобами на боль в горле, температуру и слабость.

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Источник: korrespondent.net