Болсонару: Киев хочет бразильские военные самолеты

Президент Бразилии Жаир Болсонару в четверг, 24 октября, заявил о заинтересованности властей Украины в приобретении бразильских военных самолетов.

"Украина хочет бразильские военные самолеты. Президент Украины заинтересован в покупке самолетов Super Tucano. Министр иностранных дел Эрнесту Араужу рассмотрел возможность приобретения украинцами военно-транспортного самолета KC-390 бразильского производства", - написал Болсонару в Twitter. Напомним, в ходе визита в Японию президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Болсонару ряд экономических вопросов и инициатив, в том числе о перезапуске совместного космического проекта с использованием космодрома Алкантара.

Super Tucano - легкий турбовинтовой штурмовик, разработанный бразильской компанией Embraer. На вооружении машины стоят пулемет и пушка, она также может оснащаться ракетами и бомбами.

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Источник: korrespondent.net