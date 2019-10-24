Лента RSS
Подписаться на ленту
24 октября 2019, четверг, 10:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,27
24. 10. 2019

Болсонару: Киев хочет бразильские военные самолеты

Президент Бразилии Жаир Болсонару в четверг, 24 октября, заявил о заинтересованности властей Украины в приобретении бразильских военных самолетов. 
 
 
"Украина хочет бразильские военные самолеты. Президент Украины заинтересован в покупке самолетов Super Tucano. Министр иностранных дел Эрнесту Араужу рассмотрел возможность приобретения украинцами военно-транспортного самолета KC-390 бразильского производства", - написал Болсонару в Twitter.
 
Напомним, в ходе визита в Японию президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Болсонару ряд экономических вопросов и инициатив, в том числе о перезапуске совместного космического проекта с использованием космодрома Алкантара.
 
 
Super Tucano - легкий турбовинтовой штурмовик, разработанный бразильской компанией Embraer. На вооружении машины стоят пулемет и пушка, она также может оснащаться ракетами и бомбами.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Что это за Маша в твоём телефоне?
- Это Миша, я просто нажал не ту букву, когда сохранял.
- Допустим. А Эльвира Сауна?
- Блин, Т9! Это - Электрик Саня!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.