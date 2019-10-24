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24. 10. 2019

Пресс-марафон Зеленского: в высказываниях нашли неправду

Эксперты из VoxCheck проанализировали утверждения, сделанные президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе рекордного пресс-марафона, который состоялся 10 октября. По их данным, половина утверждений Зеленского содержали манипуляцию или откровенную ложь.

Отмечается, что за 14 часов пресс-марафона, президент озвучил ниль 14 фактологических утверждений. То есть, в среднем по одному факту в час.

Из них шесть содержали манипуляции, преувеличения или были откровенно ложными. Еще шесть утверждений - правда.

Правдивыми были слова Зеленского:

  • о политике безопасностной помощи Украине от США;
  • о налаживании отношений с Польшей;
  • о непричастности депутатов Слуги народа к законопроекту о легализации медицинского каннабиса;
  • об условиях МВФ по установлении рыночной цены на газ для населения;
  • о не поддержке продажи сельхозземель иностранцам 80% населения;
  • о том, что закон об особом статусе Донбасса будет действовать до 31 декабря 2019 года.

Не прошли проверку заявления:

  • о социологических данных по части населения, которая желает закончить войну (Зеленский называет цифру 89%, журналисты же отмечают, что ни один из опросов социологических компаний, которые есть в свободном доступе, не имеют таких цифр);
  • о том, что США уже ввели санкции против Северного потока-2 (издание отмечает, что проект санкций одобрил только комитет Сената США. Еще нужно одобрение Палаты представителей и Президента)
  • о том, что Дания поддерживает украинскую сторону в вопросе строительства российского газопровода (журналисты отмечают, что здесь преувеличение, потому что Дания пока воздерживается от окончательного ответа);
  • об уменьшении цены на газ для населения с приходом новой власти (цены начали снижать еще в апреле во время правления правительства Гройсмана);
  • манипулятивным был ответ о возвращении украинцев из-за рубежа с приходом новой власти (согласно годовым данным Госстата, миграционное сальдо росло и в 2017, и в 2018 годах);
  • о бюджете СНБО и бюджете на безопасность и оборону президент преувеличил, назвав неправдивой информацию, что в проекте бюджета заложено 28 млрд грн на СНБО. Зеленский также отмечал, что большая часть этой суммы вернулась в Министерство обороны.

Напомним, пресс-марафон Зеленского начался в 10:00 в четверг, 10 октября, и продлился свыше 14 часов. В ходе пресс-марафона президент встретился с 300 представителями средств массовой информации со всего мира. При этом пресс-марафон установил мировой рекорд по продолжительности.

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Источник: korrespondent.net
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