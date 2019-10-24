Рябошапка считает "банду" Януковича выдумкой Луценко - Горбатюк

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает организованную преступную группировку президента-беглеца Виктора Януковича выдумкой его предшественника Юрия Луценко. Об этом сообщил в эфире радио НВ.Сергей Горбатюк, уволенный 23 октября с должности начальника управления спецрасследований ГПУ.

"С первых дней Рябошапка занял такую позицию, что преступной организации (Януковича, - ред.) нет, "по нашему мнению, это выдумка Луценко", - такие фразы говорили", - сообщил он.

Горбатюк отметил, что соответствующие подозрения были направлены Януковичу и тогдашнему руководству страны, в частности, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко, экс-главе ГПУ Виктору Пшонке, бывшему премьер-министру Николаю Азарову и его заместителю, на основании собранных следователями доказательств.

Еще политик добавил, что нынешнее руководство ГПУ хочет разрушить существующие дела касаемо ОПГ Януковича.

"Если вы хотите не видеть признаков преступной организации, считаете, что это какая-то выдумка - пожалуйста, там есть 5000 томов, читайте, выписывайте доказательства и выносите постановление о закрытии уголовного производства", - заявил экс-сотрудник ГПУ.

Он считает, что его уволили с ГПУ, поскольку в структуре есть много людей, которые против расследования против группировки.

"Сейчас при власти есть лица, которые работали в то самое время в Кабинете министров", - сказал Горбатюк.

Как сообщалось, накануне Рябошапка уволил Горбатюка с ГПУ.

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Источник: korrespondent.net