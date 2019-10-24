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24. 10. 2019

Сирийский курд поджег себя возле штаб-квартиры ООН

В четверг, 23 октября, возле штаб-квартиры ООН по делам беженцев в Женеве сирийский курд совершил попытку самосожжения, сообщает swissinfo. 
 
31-летний мигрант ранее проживал в Германии. Утром он подошел к зданию штаб-квартиры ООН и облил себя бензином, а затем поджег. В это время сотрудники штаб-квартиры ООН как раз шли на работу.
 
На место происшествия сразу приехали правоохранители, медики и спасатели. Мужчину с ожогами вынесли на носилках и госпитализировали в местную клинику на вертолете.
 
Его доставили с Площади Наций перед штаб-квартирой ООН в Университетскую клинику Лозанны (CHUV), которая специализируется на лечении ожогов. 
 

Syrian Kurd from Germany who set light to himself outside UNHCR in Geneva helicoptered to Geneva University Hospital pic.twitter.com/Gbzr2zB0Ih

— Simon Bradley (@sibradley1) 23 октября 2019 г.
 
"Я слышал крики и стоны, неоднократно повторяющиеся, потом увидел, что что-то происходит за пределами здания УВКБ ООН. Там было много полицейских машин, скорой помощи и пожарных... позже я увидел человека, которого вынесли на носилках", - сказал местный житель.
 
Мотивы курда пока остаются неясными. 
 
Напомним, недавно в поселке Антоновка под Херсоном 60-летний мужчина покончил с собой, совершив акт самосожжения. 
 
Также сообщалось, в Киеве возле здания Министерства обороны на Воздухофлотском проспекте  доброволец облил себя горючим веществом и поджег.

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Источник: korrespondent.net
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