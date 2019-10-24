Во время интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию Сегодня в Токио, предположительно, пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель несколько раз выглядывала из-за стены и махала руками, портя журналистам видеоряд.

Вероятно, таким образом женщина на видео намекала журналистам, что интервью с главой государства пора заканчивать.

В течение 11-минутного интервью вероятно пресс-секретарь президента появляется на видео в разные моменты четыре раза.

Журналисты уже отреагировали на такое странное поведение сотрудницы Офиса президента. Так, журналистка издания Страна.ua Олеся Медведева на своей странице в Facebook отмечает, что такие действия являются недопустимыми.

"Никогда так не делайте, пожалуйста. Это самый ужасный пример работы пресс-работника с политиком. Непрофессионально. Ужас просто", - отметила Медведева.

Cмотрите фотогалерею: Махала руками: Мендель обвинили в странном поведении

К слову, это не первый случай сомнительного поведения Юлии Мендель. Ранее у пресс-секретаря Зеленского произошла стычка с журналистом. Мендель оттолкнула журналиста, который пытался задать вопрос президенту. Позже она заявила, что не толкала и не кидалась на журналиста, а останавливала его. Позже Мендель попала в новый скандал, написав в соцсеии русскую транслитерацию Киева - Kiev, вместо Kyiv. Впрочем, она быстро иправила ошибку и извинилась.

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Источник: korrespondent.net