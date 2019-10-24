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24. 10. 2019

В Слуге народа рассказали, кто автор идеи с полиграфом

Идея проверки депутатов президентской партии возникла у главы фракции Слуга народа Давида Арахамии. Об этом в интервью Украинской правде заявил первый заместитель лидера фракции Слуга народа Александр Корниенко.

"Насколько я знаю, эта идея возникла у Давида Арахамии. У него был опыт с полиграфом в министерстве обороны. Я уже не помню детально этот кейс, но Давид предложил попробовать этот инструмент для депутатов", - отметил Корниенко.

Отвечая на вопрос, в каком формате партия обсуждала скандал, Корниенко сказал: "Да, мы обсуждали. Совещание не было масштабным, потому что много заместителей председателя фракции в округах, часть на выездном комитете на Донбассе. В понедельник у нас будет заседание фракции... Там мы будем обсуждать многие вопросы, среди которых и это тоже".

Он не сказал, будет ли президент Владимир Зеленский присутствовать на заседании фракции 28 октября.

Накануне во фракции Слуга народа разгорелся коррупционный скандал. В Офисе президента и руководстве фракции подозревает 11 депутатов в получении взятки по 30 тысяч долларов каждому.

Всех на полиграф. Коррупция в Слуге Народа

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Источник: korrespondent.net
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