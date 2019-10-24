Лента RSS
Подписаться на ленту
24 октября 2019, четверг, 13:42
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,27
24. 10. 2019

На Львовщине перевернулся воз с людьми, есть жертва

В селе Добровляны (Львовская область) перевернулся воз с людьми, один человек погиб, еще двое травмированы. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Отмечется, что происшествие случилось 23 октября около 17:00. Лошади испугались проезжающего рядом транспорта и перевернули воз.

"На местной дороге лошади испугались проезжающего рядом транспорта, всполошились и перевернули воз с людьми. В результате происшествия один человек, житель села Ролев Дрогобычского района 1939 года рождения, погиб на месте до приезда "скорой". Еще два человека получили травмы и были госпитализированы в Дрогобычскую городскую больницу", - сообщили в департаменте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, минувшей ночью в Ровенской области автобус столкнулся с грузовиком, один из водителей погиб.

Накануне сообщалось, что в Винницкой области три человека погибли в ДТП. Водитель легковушки при обгоне выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другим авто.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Перед тем, как помыть окна на своём 12-м этаже, всегда оставляю записку: "Это не суицид. Просто не повезло".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.