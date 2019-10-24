На Львовщине перевернулся воз с людьми, есть жертва

В селе Добровляны (Львовская область) перевернулся воз с людьми, один человек погиб, еще двое травмированы. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Отмечется, что происшествие случилось 23 октября около 17:00. Лошади испугались проезжающего рядом транспорта и перевернули воз.

"На местной дороге лошади испугались проезжающего рядом транспорта, всполошились и перевернули воз с людьми. В результате происшествия один человек, житель села Ролев Дрогобычского района 1939 года рождения, погиб на месте до приезда "скорой". Еще два человека получили травмы и были госпитализированы в Дрогобычскую городскую больницу", - сообщили в департаменте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, минувшей ночью в Ровенской области автобус столкнулся с грузовиком, один из водителей погиб.

Накануне сообщалось, что в Винницкой области три человека погибли в ДТП. Водитель легковушки при обгоне выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другим авто.

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Источник: korrespondent.net