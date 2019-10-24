Аэропорты Украины задерживают и отменяют рейсы

Ряд украинских аэропортов в четверг, 24 октября, отменяют или задерживают рейсы из-за тумана.

"Аэропорт Борисполь работает пока в штатном режиме, но есть некоторые задержки, связанные со внутренними вылетами. Именно в аэропорты Харькова и Днепра по метеоусловиям этих аэропортов. Там незначительные задержки до двух часов", - сообщила руководитель пресс-центра Татьяна Ярош.

В частности, речь идет о рейсах 7W 101 и PS 9001 до Днепра, что должны были вылететь в 9:35. Их перенесли на 12:40.

Также сообщается о задержке рейсов в аэропорту "Киев".

"Рейсы задерживают или переносят. Видимость не позволяет садиться некоторым самолетам. Рейсы будут перенесены пока погода не позволит лететь", - сказала в пресс-службе аэропорта.

В аэропорту Киев задерживаются рейсы в Одессу, Львов и Запорожье.

В то же время, рейсы из аэропорта Николаев перенесли в аэропорт Одесса.

"Вчерашний рейс в Шарм-эль-Шейхе, перенесли вылет. Он вылетел где-то часа полтора назад из Шарм эль-Шейха и летит в Одессу. Потому что наша погода не позволяет безопасно садиться. Всех туристов перевезено автобусами, они уже будут вылетать через несколько часов на отдых", - рассказал гендиректор аэропорта Федор Барна.

Кроме того, в Ивано-Франковском аэропорту из-за тумана два утренние рейса на Киев перенесли на несколько часов, сообщает Укринформ.

"Рейс, который должен быть в 7 утра, перенесли на 14 часов, а то, что на 12:00, перенесли на 15-е", - говорится в сообщении.

Отметим, проблемы с работой украинских аэропортов из-за тумана наблюдаются уже несколько дней.

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Источник: korrespondent.net