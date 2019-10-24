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24. 10. 2019

Названа стоимость пресс-марафона Зеленского

Пресс-марафон президента Владимира Зеленского, который состоялся 10 октября, обошелся бюджету в 373 тысячи гривен, сообщили в госуправлении делами на запрос Українських Новин.
 
"В Государственное управление делами поступили документы на оплату услуг по ресторанному обслуживанию во время указанного мероприятия на сумму 174 396 гривен и услуг по техническому обеспечению его видео- и аудиосъемки и трансляции на сумму 198 529 гривен. Документы на оплату других услуг, связанных с проведением мероприятия, не поступали", - сказано в нем.
 
Зеленский провел пресс-конференцию в фуд-холле Kyiv Food Market, она длилась более 14 часов.
 
Как известно, глава государства побил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции. Он общался с журналистами в два раза дольше, чем президент Беларуси Александр Лукашенко.
 
В небольших перерывах многочасового общения со СМИ Зеленскому пришлось проходить процедуры, чтобы не потерять голос. В частности, врачи делали ему уколы для восстановления голосовых связок.
 
Напомним, за 14 часов пресс-марафона глава государства озвучил лишь 14 фактологических утверждений, при чем около половины из них содержали неправду и манипуляции.
 
Также мы писали, как украинцы отреагировали в соцсетях на пресс-марафон Зеленского.
 

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Источник: korrespondent.net
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