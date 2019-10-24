Лента RSS
Подписаться на ленту
24 октября 2019, четверг, 13:40
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,27
24. 10. 2019

Съезд партии Слуга народа перенесли

До 15 ноября 2019 года состоится съезд партии Слуга народа. Об этом в интервью Украинской правде заявил первый заместитель лидера фракции СН Александр Корниенко.

"Ранее планировалось в конце октября его провести, но на пару недель смещается техническая часть. К середине ноября проведем, потому что есть вопрос об участии в выборах в ОТГ, съезд должен принять решение об участии в этих выборах", - уточнил Корниенко.

Он сказал, что не знает, изберут ли его главой президентской партии.

Накануне во фракции Слуга народа разгорелся коррупционный скандал. В Офисе президента и руководстве фракции подозревает 11 депутатов в получении взятки по 30 тысяч долларов каждому.

Всех на полиграф. Коррупция в Слуге Народа

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Перед тем, как помыть окна на своём 12-м этаже, всегда оставляю записку: "Это не суицид. Просто не повезло".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.