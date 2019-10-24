Съезд партии Слуга народа перенесли

До 15 ноября 2019 года состоится съезд партии Слуга народа. Об этом в интервью Украинской правде заявил первый заместитель лидера фракции СН Александр Корниенко.

"Ранее планировалось в конце октября его провести, но на пару недель смещается техническая часть. К середине ноября проведем, потому что есть вопрос об участии в выборах в ОТГ, съезд должен принять решение об участии в этих выборах", - уточнил Корниенко.

Он сказал, что не знает, изберут ли его главой президентской партии.

Накануне во фракции Слуга народа разгорелся коррупционный скандал. В Офисе президента и руководстве фракции подозревает 11 депутатов в получении взятки по 30 тысяч долларов каждому.

Всех на полиграф. Коррупция в Слуге Народа

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Источник: korrespondent.net