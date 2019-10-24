Суд признал невиновными помощников адвоката Трампа

Федеральный суд признал невиновными в финансовых преступлениях двух спонсоров предвыборной кампании президента США Дональда Трампа - Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что Парнас и Фруман имеют тесные связи с персональным юристом Трампа Руди Джулиани и помогали развернуть коррупционные обвинения против соперника Трампа - Джо Байдена.
Двое других подозреваемых в махинациях при финансировании кампании Дональда Трампа - украинец Андрей Кукушкин и американец Дэвид Коррейя - были оправданы на прошлой неделе.
Ранее сообщалось, что в США арестовали помощников адвоката Трампа. Льва Парнаса и Игоря Фрумана подозревали в решении "украинского вопроса".
В США расследуют деятельность Джулиани в Украине
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Источник: korrespondent.net
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