Первый этап переаттестации отсеял треть прокуроров

По предварительным результатам, переаттестацию в обновленную Генпрокуратуру не прошли около трети прокуроров. Об этом в четверг, 24 октября, сообщил глава аттестационной комиссии Александр Леменев в Facebook.

Так, экзамен на знание законодательства сдавали 1088 прокуроров. Успешно прошли 774, провалили – 197. Еще 177 не явились на аттестацию. Таким образом, отсев на первом этапе составил 29%.

По словам Леменева, вопросы были простые и касались базовых тем. Для того чтобы пройти на следующий этап отбора, необходимо было набрать 70 баллов из 100.

Напомним, 25 сентября вступил в силу закон о реформировании ГПУ. Закон имеет положение о росте зарплат прокуроров в размере от 15 прожиточных минимумов, а также переаттестации сотрудников ведомства, кроме Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Позже стало известно, что к переаттестации в Офисе генпрокурора не допустили более 200 прокуроров ГПУ. В том числе и Сергея Горбатюка, которого накануне уволили из ГПУ.

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Источник: korrespondent.net