В Слуге народа следят за нардепами

Первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил, что во фракции работает "внутренняя служба безопасности", которая отслеживает, кто как в комитетах себя ведет и как голосует. Об этом он сказал в интервью Украинской правде в четверг, 24 октября.

В ответ на вопрос о том, продались ли "слуги народа" олигархам, Корниенко сказал: "Я не думаю, что массово это произошло. Может, кто-то где-то ищет какие-то возможности, но, "большой брат" все видит. Скажу, что "большой брат" вышел на уровень комитетов".

"Сейчас мы анализируем, кто как в комитетах себя ведет. Есть интересные тенденции, когда депутаты ведут двойную жизнь - в зале голосуют с фракцией, а на комитетах почему-то голосуют не с фракцией. Уже есть несколько таких случаев", - добавил Корниенко.

Он также сказал, что "служба безопасности" - это в том числе депутаты, которые более информированы, чем другие.

"Они, ну, не следят, но, скажем так, делают выводы", - сказал Корниенко.

По его словам, таких депутатов в "службе безопасности" фракции достаточно, но телефонов коллег они не прослушивают.

Среди прочего они присматриваются к нардепам, которые занимают "категорически малоконструктивную позицию в некоторых вопросах", в частности, интересуются, сам нардеп к этому пришел, или были какие-то советчики.

Корниенко утверждает, что представители крупных промышленных групп ходят вокруг депутатов еще с 29 августа, когда Рада только заработала, но пока не было подтверждений, что им как-то удалось договориться с нардепами о сотрудничестве.

Заместитель председателя фракции Слуга народа рассказал, что о похождениях представителей олигархов постоянно говорит и "служба внутренней безопасности", и сами депутаты рассказывали.

Он отказался назвать олигархов, от которых уже приходили, только отметил, что "олигархи все известны, они в топ-100 входят".

Накануне во фракции Слуга народа разгорелся коррупционный скандал. В Офисе президента и руководстве фракции подозревает 11 депутатов в получении взятки по 30 тысяч долларов каждому.

Всех на полиграф. Коррупция в Слуге Народа

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Источник: korrespondent.net