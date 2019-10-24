Сотрудники прокуратуры Киева и фискальной службы разоблачили должностных лиц частных обществ, которые при реализации иностранных парфюмерно-косметических изделий и других товаров уклонялись от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Следствием установлено, что источниками получения иностранных товаров были международные почтовые отправления, оформленные на группу физических лиц во избежание таможенного оформления этих товаров и уплаты таможенных платежей. В дальнейшем товары аккумулировались на складских помещениях нескольких предприятий и централизованно реализовались через подконтрольных физических лиц, а также интернет-магазины без отражения в официальной налоговой отчетности предприятий вопреки установленным законодательством Украины порядке", - говорится в сообщении.

В ходе расследования правоохранители провели ряд обысков в складских и офисных помещениях предприятий, расположенных на территории города Киева, Киевской области и других городов.

Сообщается, что во время обысков изъяты большое количество парфюмерии, косметических изделий и других товаров на общую сумму более 20 млн грн, печати предприятий, документы черновой бухгалтерии, первичные финансово-хозяйственные документы и наличные средства в сумме 1,6 млн грн.

Cмотрите фотогалерею: Правоохранители "накрыли" интернет-магазин парфюмерии

Ранее сообщалось, что на границе с Польщей задержали автобус, забитый контрабандой.

А в Киеве обнаружили партию контрабандной одежды на 100 млн. Отмечается, что товар не имел необходимых товаросопроводительных документов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net