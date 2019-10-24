Стало известно, сколько денег выделили на субсидии в 2020 году

В бюджете на 2020 год заложено 47 628,6 млн гривен на субсидии для оплаты коммунальных услуг отдельным категориям граждан, заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в четверг, 24 октября, передает УНН.

Этих денег хватит для того, чтобы помочь при оплате услуг за коммуналку всем нуждающимся украинцам, утверждает чиновник. А в этом отопительном сезоне размер субсидий останется прежним.

"Субсидии в этом отопительном сезоне не будут уменьшены. В бюджете на 2020 год на это заложено 47 628,6 млн грн. Этой суммы достаточно, чтобы помочь всем, кто нуждается и обращается по этому виду помощи. Это шаг, направленный на усиление адресности, и который не повлияет на получателей субсидий с низкими доходами", - подчеркнул Музыченко.

По его словам, изменение процента платежа субсидии с 15 до 20 будет иметь последствия для получателей с самыми высокими доходами - поскольку их размер субсидии уменьшится.

При этом он добавил, что высвобожденные средства будут направлены на расширение программы помощи малообеспеченным семьям, имеющим доходы ниже прожиточного минимума.

Напомним, украинцам упростили процедуру получения субсидий.

Еще сообщалось, что Минфин показал суммы выплат на соцподдержку.

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Источник: korrespondent.net