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24. 10. 2019

Суд приговорил к смертной казни 16 человек за сожжение заживо студентки

В Бангладеш суд приговорил к смертной казни 16 человек, которые в апреле сожгли заживо 19-летнюю студентку Нусрат Джахан Рафи, сообщает телеканал NDTV.
 
Эта новость весной потрясла весь мир. Старшная участь девушку настигла после того, как она пожаловалась на сексуальные домогательства со стороны директора школы-медресе. 
 
Пострадавшая рассказала, что директор пригласил ее в свой кабинет, где дотрагивался до нее "неподобающим образом".
 
Один из полицейских незаконно опубликовал видео ее рассказа в соцсети. На кадрах видно, что Нурам плачет и закрывает лицо руками. А кто-то из полицейских говорит ей, чтобы перестала реветь, так как у нее нет причин для слез. Тем не менее директора арестовали. После этого в адрес Нусрат начали поступать угрозы.
 
А вскоре девушку заманили на крышу ее школы под предлогом, что там избивают одну из ее подруг. Там собралась группа людей с закрытыми паранджой лицами (в том числе и несколько мужчин), которые потребовала, чтобы она отозвала свое заявление. А когда Нусрат отказалась, ее облили керосином и подожгли. Студентка получила ожоги 80% тела и скончалась в больнице спустя четыре дня. 
 
Перед смертью она успела рассказать, что узнала в лицах своих убийц студентов школы-медресе.
 
Напомним, в Иране суд приговорил к смертной казни человека, которого обвиняют в шпионаже в пользу ЦРУ.
 
Также мы сообщали, в Иране прилюдно казнили мужчину, признанного виновным в нарушении законов о гомосексуализме.
 

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Источник: korrespondent.net
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