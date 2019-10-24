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24. 10. 2019

Индия и Пакистан решили вопрос границы в Кашмире

Индия и Пакистан в четверг, 24 октября, подписали исторический договор о границе в спорном регионе Кашмир, сообщает DND.
 
 
"В четверг на линии разграничения в Картарпур Индия и Пакистан подписали историческое соглашение о границе. Она предусматривает открытие Картарпурського коридора, что, с одной стороны, позволит индийским сикхам совершать паломничества к месту рождения их духовного лидера Баба Гуру Нанака, а с другой - существенно снимает напряжение между странами в спорном пограничном регионе Кашмир, где в этом году почти дошло до открытой войны", - говорится в сообщении.
 
Так, согласно положениям соглашения, ежедневно 5000 паломников-сикхов иметь право идти через этот коридор.
 
Отмечается, что договор был подписан именно накануне празднования 550-летия со дня рождения духовного лидера сикхов. Индия и Пакистан перед тем, как достичь этой важной сделки, прошли через 3 раунда сложных переговоров.
 
Напомним, февральская эскалация в отношениях между Пакистаном и Индией произошла после теракта в Кашмире 14 февраля, в котором погибли 44 индийских силовика. В результате последовавших боевых действий были сбиты несколько самолетов.
 

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Источник: korrespondent.net
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