Кабмин упростил регистрацию новорожденных и умерших в ОРДЛО

Кабинет министров упростил процедуру рассмотрения документов о рождении или смерти граждан временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-служба правительства в четверг, 24 октября.

Министр юстиции Денис Малюська сослался на так называемые "намибийские исключения", которые были сформулированы Международным судом ООН и развитых в практике ЕСПЧ. Вопрос о подтверждении фактов рождения и смерти на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, будет рассматривать специально созданная комиссия.

"Ключевой принцип "намибийских исключений" заключается в том, что для защиты неотъемлемых прав человека учет отдельных документов, выданных оккупационными властями, является допустимым. При этом тот факт, что соответствующие документы принимаются во внимание, абсолютно не означает признания оккупационной власти. Для нас важно наполнять реальным содержанием положения Конституции Украины, по которым человек признается высшей ценностью, а государство отвечает перед человеком за свою деятельность", - пояснил министр.

Ранее стало известно, что в период с июня 2016 года по апрель 2018 года жителям неподконтрольных территорий Донбасса задолжали по меньшей мере 33,6 млрд гривен пенсий.

Также мы писали, что Кабмин изменил правила въезда/выезда в "Л/ДНР".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net