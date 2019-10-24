Соцопрос показал рейтинг доверия украинцев

Больше всего украинцы доверяют волонтерам (69%), ветеранам АТО (67%), президенту Украины (66%) и армии (65%). Высокий уровень доверия имеет церковь (56%). Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг, опубликованные в четверг, 24 октября.

Общественным организациям доверяют 48% респондентов, городским/сельским головам - 47%, Национальной гвардии - 46%, правительству - 45%, Верховной Раде - 44%, местным СМИ - 43%, общенациональным СМИ - 42%, СБУ - 38%, облгосадминистрациям - 32%.

Другим институтам скорее не доверяют, чем доверяют. Так, полиции не доверяют 49%, доверяют - 31%, Госпогранслужбе - 41% и 23% соответственно, Государственному бюро расследований - 41% и 23%, налоговым органам - 50% и 20%, таможенным органам - 51% и 19%, НАБУ - 49% и 17%, Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции - 48% и 15%.

Больше всего украинцы не доверяют органам прокуратуры (62%) и судам (66%). Доверяют им только 14-15%.

Опрос проводился 19-22 октября. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод: личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,0%.

Напомним, что ранее опрос выяснил, сколько украинцев считают себя патриотами.

Также социологи рассказали, что каждый пятый украинец работал за границей и больше не хочет.

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Источник: korrespondent.net