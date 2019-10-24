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24. 10. 2019

Насалику назначили психологическую экспертизу

Высший антикоррупционный суд назначил психологическую экспертизу для бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, который не задекларировал 1,2 млн долларов долга, с использованием полиграфа. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

7 октября в суд поступило ходатайство адвоката Насалика Бойко с просьбой назначить в рамках дела в отношении экс-министра психологическую экспертизу с применением компьютерного полиграфа и эксперты должны установить, появляются ли у него в ходе психофизиологического исследования с использованием полиграфа психофизиологические реакции, свидетельствующие о получении им от другого лица денежные средства в размере 1 249 287,70 долларов в соответствии с договором займа от 10 июля 2014 года.

16 октября суд частично удовлетворил это ходатайство и назначил в рамках уголовного производства психологическую экспертизу с применением полиграфа.

Проведение экспертизы поручено экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции.

Напомним, экс-министра энергетики подозревают в том, что он не указал в декларации одолженный миллион долларов.

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Источник: korrespondent.net
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