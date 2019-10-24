Останки Франсиско Франко эксгумировали

В Испании в четверг, 24 октября, эксгумировали останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе Долина павших близ Мадрида. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство страны.

"Гроб извлечен из могилы", - отметили в кабмине. Процедура началась примерно в 10:30 по местному времени. Чтобы извлечь гроб, в котором 44 года назад был похоронен диктатор, была поднята гранитная плита весом в 1,5 тонны, покрывающая могилу.

Власти Испании запретили использование мобильных телефонов в ходе процедуры. Кроме того, все присутствующие должны были пройти через металлоискатель. Представителей СМИ на эксгумацию не пустили. Ожидается, что перенос останков диктатора обойдется государству примерно в €63 тыс.

Как ожидается, в скором времени останки на вертолете будут доставлены на кладбище в Эль-Пардо-Мингоррубио. Там состоится перезахоронение каудильо, перед погребением пройдет служба. На церемонии разрешили присутствовать 22 родственникам Франко. Новое место захоронения диктатора будет находиться в склепе, где в 1988 году была похоронена его супруга Кармен Поло.

Эксгумация Франко стала одной из первых инициатив, озвученных социалистическим правительством практически сразу после прихода к власти летом 2018 года. Для этого кабмин одобрил декрет, который подразумевал внесение определенных изменений в закон об исторической памяти. Семья диктатора настаивала на переносе останков в склеп собора Альмудена в Мадриде. Против этого места выступили власти Испании, поскольку, по их мнению, этот шаг мог привести к нарушениям общественного порядка.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Комплекс, в котором был похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство комплекса Долина павших велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.

Напомним, год назад решение перенести останки Франко одобрил испанский парламент. В свою очередь несколько потомков Франко выразили свой "твердый и единодушный" протест эксгумации. Тысячи ультраправых протестовали против выноса останков Франко из мавзолея.

В ноябре в Испании даже арестовали снайпера, который хотел убить премьера за эксгумацию Франко.

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Источник: korrespondent.net