Горбатюк: Следствие по делам Майдана приостановили

Бывший руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявляет, что следствие по делам Майдана приостановлено. Об этом он сказал журналистам, передает Укринформ.

"Если брать в целом работу Управления спецрасследований, то за это время по делам Майдана сообщено о подозрении 448 лицам, направлено в суд 298 обвинительных актов, имеем 57 приговоров. То есть работа огромная сделана. Она продолжалась, но, к сожалению, она фактически приостановлена", - заявил он.

Также, по словам Горбатюк, в коррупционных преступлениях в отношении бывших высокопоставленных чиновников сообщено о подозрении 156 лицам, в суд направлено обвинительные акты по 88 человек.

В общем, как отметил Горбатюк, по результатам работы Управления спецрасследований ГПУ было сообщено о подозрении двум бывшим президентам, бывшему премьер-министру, 11 экс-министрам, бывшему заместителю секретаря СНБО, экс-генеральному прокурору, экс-голове СБУ, председателю Высшего хозяйственного суда и другим.

"Работа управления спецрасследований сопровождалась большими препятствиями. Я об этом всегда докладывал обществу. В первую очередь по коррупционным делам, у нас убирались", - заявил Горбатюк.

Напомним, что в июле Святошинский районный суд Киева отпустил под домашний арест подозреваемого в убийстве 48 активистов Евромайдана бывшего сотрудника спецподразделения МВД Украины Беркут Сергея Тамтуру, еще четверым подозреваемым экс-беркутовцам продлил содержание под стражей до 14 сентября.

Ранее сообщалось, что обвиняемый по делу Майдана экс-беркутовец признал вину и получил условное наказание.

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Источник: korrespondent.net