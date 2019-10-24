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24. 10. 2019

Россия перебросит в Сирию дополнительные силы - СМИ

Россия перебросит в Сирию еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны.

По его словам, это связано с возникновением новых задач.

Он подчеркнул, что реальных боевых действий в арабской республике в данный момент нет.

До этого, согласно российско-турецкому меморандуму, к сирийско-турецкой границе выдвинулась военная полиция России, в задачи которой входит содействование выводу курдов. Затем страны приступят к совместному патрулированию оговоренной территории российскими и турецкими военными в пределах десяти километров от турецко-сирийской границы, за исключением города Камышлы.

Накануне сообщалось, что Путин и Эрдоган подписали меморандум по Сирии, который в частности предполагает введение подразделений российской военной полиции на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы.

Ранее, турецкая армия 9 октября начала операцию Источник мира в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП).
 

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Источник: korrespondent.net
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