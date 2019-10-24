ГПУ готовит Богдану подозрение за работу на Азарова - СМИ

В Генеральной прокуратуре рассматривается вопрос вручения подозрения главе Офисе президента Андрею Богдану, сообщил Українським Новинам источник в ведомстве.

"В понедельник (21 октября) в Управлении спецрасследований обсуждался вопрос о наличии оснований для сообщения о подозрении Богдану", - сказал он.

Главу ОП подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова.

Действующий глава Офиса президента якобы способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации Единые энергетические системы Украины перед Министерством обороны России. Это было сделано для привлечения к уголовной ответсвнности экс-главы ЕЭСУ и лидера партии ВО Батькивщина Юлию Тимошенко.

По данным ГПУ, Богдан готовил юридические материалы Кабмина по этому процессу и допустил незаконное взыскание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении.

Как известно, Минобороны РФ подало иск против корпорации ЕЭСУ в 2012 году, заявив, что долг возник в конце 1990-х годов. В РФ предьявили, что ЕЭСУ во главе с Тимошенко не выполнила гарантированное правительством во главе с Павлом Лазаренко соглашение 1997 года о поставках продукции для нужд российского оборонного ведомства.

19 сентября 2012 года Хозсуд Киева удовлетворил иск, обязав Украину выплатить российской стороне 3 млрд 113 млн 53 тыс 506 грн. Апелляция прошла безуспешно и в январе 2013 года Украина начала выплачивать 3-миллиардный долг России.

В марте 2014 года Хозсуд Киева отменил решения, которые обязывали Украину выплатить Минобороны РФ 3,2 млрд грн долгов корпорации ЕЭСУ, и потребовал от российских военных вернуть 38 млн грн, которые уже были уплачены.

В 2018 году Генпрокуратура заявила, что подозревает, что Украина сознательно проиграла иск о выплате РФ 3,2 млрд гривен.

Богдан занимал должность уполномоченного Кабмина по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Азарова с марта 2010 по февраль 2011 года, а также с июля 2013 года по март 2014 года. Во второй раз Богдана уволил уже премьер Яценюк.

Напомним, президент Владимир Зеленский признал, что Андрей Богдан может вредить его имиджу.

Также сообщалось, что Верховный суд признал законным назначение Богдана главой ОП.

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Источник: korrespondent.net