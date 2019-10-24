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24. 10. 2019

НБУ ожидает новое соглашение с МВФ до конца года

Подписание нового соглашения с МВФ ожидается до конца года. Об этом в четверг, 24 октября, сообщил глава Нацбанка Яков Смолий.

"Текущий прогноз Национального банка предусматривает заключение новой программы сотрудничества с Фондом до конца 2019 года. Это позволит Украине получать другое официальное финансирование, улучшать условия доступа к международным рынкам капитала, а также поддерживать интерес инвесторов к украинским активам", - сказал Смолий.

В то же время, НБУ улучшил прогноз по объему международных резервов Украины.

"Объем международных резервов, несмотря на осуществление существенных выплат по внешнему долгу, в этом и последующих годах будет колебаться на уровне около 23-24 млрд долларов, что достаточно для финансирования будущего импорта в течение трех месяцев", - сказал Смолий.

Ранее резервы прогнозировались ниже 22 миллиардов долларов.

На прошлой неделе стало известно, что делегация Украины отправилась на переговоры с МВФ. По итогам встреч в фонде заявили, что новая программа МВФ для Украины будет рассчитана на три года и направлена ​​на сохранение макроэкономической стабильности и внедрение глубоких структурных реформ.

Ожидается, что новая миссия МВФ прибудет в Украину в ноябре.

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Источник: korrespondent.net
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