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24. 10. 2019

Американские B-52 устроили бомбометания у границ РФ

Американские бомбардировщики В-52 провели учебное бомбометание на полигоне литовской армии под городом Казлу Руда во 60 км от границы с Калинингардской областью РФ. Об этом говорится на сайте командования литовской армии сообщении в четверг, 24 октября.

Как отмечается, в учениях были задействованы два бомбардировщика ВВС США В-52. Для выполнения задания они были подняты в воздух с авиабазы ВВС Великобритании в Фэрфорде. В-52 были наведены на учебные цели (здания и автомобильные колонны), которые атаковали с высоты 6 км инертными бомбами. Как отмечается в сообщении, цели были уничтожены.

"Целью учений, еще раз продемонстрировавших, что Литва и регион в целом являются объектом внимания НАТО и США, было ознакомление с новой для союзников географической территорией, которой в случае кризиса будет необходимо обеспечить прикрытие с воздуха", - сказал в эфире радиостанции Ziniu radijas министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Ранее американские B52 провели совместную тренировку с военными силами Украины, Румынии и Грузии над акваторией Черного моря.

Напомним, к весне 2020 года американцы развернут в Литве танковый батальон.

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Источник: korrespondent.net
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