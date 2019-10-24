Военные показали уничтожение позиций сепаратистов

В сети опубликовано видео уничтожения позиций сепаратистов на Донбассе. Операцию провели военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующий ролик опубликован на их странице в Youtube.
В результате разведгруппа К-2 ликвидировала три огневых дота, один жилой блиндаж и троих террористов.
"Подчеркнем, что события, показанные на видео, происходили задолго до объявленного перемирия", - отметили военные.
Ранее сообщалось, что разведчики ВСУ показали ближний бой. Боевая операция разведывательной группы прошла успешно - без потерь со стороны украинского подразделения.
Опубликованы видео боев в Марьинке
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Источник: korrespondent.net
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