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24. 10. 2019

У гендиректора аэропорта Борисполь нашли нарушения в декларации на 10 млн

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило недостоверные сведения в декларациях гендиректора аэропорта Борисполь Павла Рябикина. Об этом сообщает пресс-служба НАПК в четверг, 24 октября.

Отмечается, что Рябикин в декларации не указал стояночное судно Рапан и доход от сдачи в аренду имущества. Он также не задекларировал свои корпоративные права, автомобиль дочери, ее недвижимость и полученный ею доход от предпринимательской деятельности.

Общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год, по данным НАПК, составляет более 10,6 млн грн.

Ранее НАПК выявило нарушения в декларациях бывшего нардепа Ивана Фурсина на общую сумму около 67 млн гривен.

Также сообщалось, что в декларации главы НБУ Якова Смолия нашли нарушения. Он "забыл" внести в декларации за три года имущества более чем на 18 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net
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