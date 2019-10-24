Трамп сыпется. Новые подробности Украинагейта

Каждый новый день появляются все новые подробности попытки Дональда Трампа надавить на Украину. Конгресс расследует это дела в рамках процедуры импичмента Трампу. Белый Дом же изо всех сил пытается отбиваться.

Что стало известно в последнее время?

У Трампа все признали

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвани во время общения с журналистами случайно признал, что военная помощь Украине была заморожена, в обмен на начало расследования Украиной дела против демократов.

Во время выступления Малвани подчеркнул, что он знает только о запросе США по расследованию дела по взлому сервера Демократического национального комитета в 2016 году.

При этом, госслужащий не стал уточнять, что в обнародованной переписке американских дипломатов говорилось о попытках заставить Украину расследовать дело сына Джо Байдена, политического конкурента президента США Дональда Трампа.

Сначала Малвани сказал, что президент не выделял деньги из-за коррупции в Украине и нежелания других стран помогать Киеву. Но потом назвал и третий фактор: “Упоминал ли Трамп коррупцию, связанную с сервером демократов? Конечно же! Никаких сомнений в этом нет. Ну и всё. Вот поэтому мы и задержали деньги”.

Журналист переспросил: “Так что, требование провести расследование истории с сервером было одной из причин, по которым Украине не давали деньги?”. Малвани ответил, что “конечно, да”. Журналист не унимался: “Вы же только что описали сделку в стиле: Вы нам расследование, а мы вам — деньги!”. И тут Малвини вообще ожег: “Да мы все время это делаем!”. И добавил: “Смиритесь. Во внешней политике всегда будет элемент политического давления”.

Откровения Тейлора

Но это еще цветочки по сравнению с заявлениями временно поверенного США в Украине Уильяма Тейлора. Поверенный выступил на закрытых слушаний в Палате представителей США и выложил все карты.

Тейлор рассказал, что Курт Волкер и Гордон Сондланд, которые входили в неофициальный канал осуществления политики США в отношении Украины, хотели, чтобы Зеленский дал четко понять Трампу, что он поможет с расследованием.

"Посол Волкер сказал, что самым важным для Зеленского будет сказать, что он поможет расследованию, а также решит персональные кадровые вопросы, если таковые будут", - говорится в тексте заявления Тейлора.

"20 июля я говорил по телефону с послом Сондландом в то время, как он ехал поездом из Парижа в Лондон. Сондланд сказал мне, что он рекомендовал президенту Зеленскому использовать фразу "я под каждый камень загляну", когда он будет обсуждать расследование с президентом Трампом", - добавил Уильям Тейлор.

Он отметил, что в тот же день общался с уже бывшим секретарем СНБО Украины Александром Данилюком, который сказал, что президент Зеленский не хочет быть использованным как пешка в американской предвыборной кампании.

Тейлор говорит, что тогда он понял, что неофициальный канал общения использовался для того, чтобы подтолкнуть украинцев к реализации собственных политических интересов Дональда Трампа - начале расследования в отношении сына его политического конкурента Джо Байдена.

Оправдание Белого Дома

Белый дом назвал показания временно поверенного США в Украине Уильяма Тейлора в рамках расследования импичмента "тройными слухами" и настаивает на том, что президент Дональд Трамп "не сделал ничего плохого".

Пресс-секретарь Белого Дома Стефани Гришэм обнародовала заявление во вторник после того, как Тейлор рассказал конгрессменам, что администрация Трампа поставила условием поддержки Украины публичное объявление президента Зеленского о расследовании в отношении компании Burisma, где работал сын экс-вице-президента США Джо Байдена.

Гришэм настаивает на том, что президент Трамп не требовал никакого quid pro quo – "услуги за услугу".

"Сегодня были только тройные слухи и избирательные утечки из политически ангажированных секретных слушаний демократов за закрытыми дверями", - заявила она.

Она назвала расследования ерундой и "клеветнической кампанией".

Обозреватели в США указывают, что показания Тейлора в целом подтвердили желание Трампа использовать военную помощь Украине как рычаг давления для начала расследования по Байдену.

Сам Трамп сообщил, что вообще не знает Тейлора, который является временно поверенным в делах США в Украине. Также Трамп заявил, что было бы замечательно, если бы Администрация Белого дома не давала должности его противникам.

Давили еще до инаугурации

Еще до инаугурации на пост президента Владимир Зеленский чувствовал давление со стороны президента США Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани по поводу расследования по сыну демократа Джо Байдена, сообщили агентству Associated Press три источника, говорившие на условиях анонимности.

7 мая Зеленский собрал в Киеве небольшую группу советников поговорить об энергетических нуждах страны. В итоге большую часть трехчасовой дискуссии они говорили о том, как совладать с требованиями Трампа и Джулиани провести расследование и как избежать вовлечения в американские выборы.

На встрече 7 мая присутствовали два его главных помощника – Андрей Ермак и Андрей Богдан, также в комнате находились глава Нафтогаза Андрей Коболев и американец Амос Хохштайн, который входит в наблюдательный совет украинской компании.

Хохштайн – бывший дипломат, который консультировал Байдена по вопросам Украины при администрации Барака Обамы. Встреча состоялась до инаугурации Зеленского, но примерно через две недели после того, как Трамп позвонил, чтобы поздравить его в ночь выборов 21 апреля. И это произошло более чем за два месяца до телефонного разговора нового президента Украины и американского лидера, который состоялся 25 июля.

"Полные детали того, что два лидера обсуждали в телефонном разговоре в Пасхальное воскресенье, никогда не были обнародованы, и неясно, просил ли Трамп явно расследовать дело Байденов", – отмечает AP.

Воспоминания трех людей расходятся в том, ссылался ли Зеленский на первый разговор с Трампом как на источник своего беспокойства. Но все они показывают, что избранный президент Украины настороженно относился к тому, что Трамп настаивал на расследовании дела бывшего вице-президента США и деловых отношений его сына Хантера.

В любом случае, пишет издание, Зеленский сразу знал, что жизненно важная военная поддержка может зависеть от того, какую сторону он выберет в американской борьбе. Офис Зеленского не ответил на просьбу AP о комментарии перед публикацией.

Источник: korrespondent.net