Уйгурский активист стал лауреатом премии Сахарова

Европарламент присудил правозащитную премию имени Сахарова уйгурскому экономисту Ильхаму Тохти. Об этом сообщается на сайте Европарламента в четверг, 24 октября.

Председатель Европарламента Дэвид Сассоли объявил лауреата на сессии в Страсбурге.

"Я очень рад сообщить, что Европарламент выбрал Ильхама Тохти лауреатом премии Сахарова За свободу мысли 2019 года. Тохти посвятил свою жизнь защите прав уйгурского меньшинства в Китае", – сказал он.

Сассоли добавил, что, присуждая эту премию, "Европарламент настоятельно призывает китайское правительство освободить Тохтии уважать права меньшинств".

Тохти отбывает пожизненное заключение в Китае по обвинению в сепаратизме. Его арестовали в январе 2014 года. Церемония вручения премии Сахарова запланирована в Страсбурге на 18 декабря.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против Китая из-за прав уйгуров. Ограничительные меры коснулись 28 организаций. Они вызваны притеснениями уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

По данным правозащитников, в Китае до миллиона уйгуров и других мусульман тюркского происхождения принудительно удерживаются в лагерях. Там их подвергают политической пропаганде, против воли заставляют учить китайский язык и петь "хвалебные песни" коммунистической партии.

В конце 2018 года китайское правительство подтвердило, что в Синьцзяне функционируют центры образования и профессиональной подготовки, где проходят обучение лица, попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма.

Напомним, в прошлом году премию Сахарова получил украинец Олег Сенцов. Тогда он находился в российской тюрьме.

Премия Сахарова За свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана в 1988 году и вручается в четырех областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.

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Источник: korrespondent.net