Нардеп дал отличительные от полиграфа ответы

По предварительным результатам детектора лжи народный депутат от Слуги народа Олег Марусяк корит себя из-за недостаточной образованности для работы в Верховной Раде. Об этом заявил председатель научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жаннетта Половникова после проведения исследования, передает Украинская правда.

"Получены определенные реакции, свидетельствующие, что исследуемое лицо терзает себя, так как считает, что имеет недостаточно образования и знаний для работы в Верховной Раде. Больше никакой скрытой информации не было, кроме того, что господин депутат считает, что имеет маловато знаний для такой работы", - сообщила она.

Сам Марусяк заверил, что себя не упрекает.

"Я себя за это не упрекаю. Все у меня с этим хорошо. Я вхожу в этот ритм. Это совершенно новый вид деятельности. До этого времени я никогда не был публичным человеком, поэтому для меня это необычная ситуация", - сказал нардеп.

По предварительным результатам исследования, полиграфолог заверила, что Марусяк не обладает никакой скрытой информацией о получении средств за проваленный законопроект.

Также, по словам Половниковой, Марусяк никого из коллег по партии не подозревает о том, что они могли взять взятку.

При этом она сообщила, что окончательные результаты исследования будут известны 25 октября во второй половине дня.

Напомним, накануне вечером нардеп Дубинский прошел детектор лжи. Он под полиграфом рассказал, что не берет взятки за законопроекты.

Ранее сообщалось, что САП открыла производство относительно получения взятки по 30 тысяч долларов 11 действующими нардепами.

В ситуацию вмешался и президент Зеленский, потребовав от всех членов комитета Рады по финансам пройти полиграф.

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Источник: korrespondent.net