Свидетель коррупции в Раде не выступит на ТВ – Арахамия

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия не продемонстрирует в телеэфире свидетеля, владеющего информацией о подкупе членов парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Об этом Арахамия сказал перед прохождением теста на полиграфе, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 24 октября.

"Свидетеля не будет, потому что ему запретили правоохранительные органы, поскольку есть две угрозы. Первое – утечка данных, которые могут нарушить следственный процесс, а второе –количество денег в этой схеме очень много – где-то $20 млн в год в течение, кажется, пяти лет кто-то заработал $100 млн. Есть потенциальные угрозы самому депутату и членам его семьи", – сказал Арахамия.

Он рассказал, что к депутату "подошли и просто дали в руки законопроект и сказали: "Надо зарегистрировать".

Накануне Давил Арахамия заявил, что покажет обществу свидетеля того, как его однопартийцам из финансового комитета Рады предлагали взятку за голосование.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 11 "слуг народа" якобы получили по 30 тысяч долларов, чтобы "завалить" один из законопроектов в парламентском комитете, который возглавляет нардеп Александр Дубинский.

По факту получения неправомерной выгоды народными депутатами от Слуги народа Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство.

В связи со скандалом, пройти полиграф нардепов "слуг народа" из финансового комитета призвал президент Владимир Зеленский.

Накануне детектор лжи в прямом эфире прошел Александр Дубинский. Результаты станут известны в понедельник.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net