Экс-чиновники Киевской ОГА украли из бюджета более 200 млн гривен

Бывшие чиновники Киевской областной государственной администрации нанесли государству ущерб на 232 млн гривен, сообщает 24 октября пресс-центр СБУ.

Было установлено, что четыре начальника разных времен одного из департаментов ОГА совместно с чиновниками коммунального предприятия организовали механизм обогащения на государственном имуществе.

"За 1 гривну в год, начиная с 2000 года, чиновники передали коммунальному предприятию в аренду дом в центре Киева площадью почти 2000 квадратных метров. Затем недвижимость сдавали в субаренду коммерсантам по рыночной стоимости. Разницу направляли не в госбюджет Украины, а в карманы фигурантов дела", - сообщили в СБУ.

Во время следственных действий правоохранители изъяли документацию, подтверждающую незаконную передачу дома в субаренду фирме жены одного из фигурантов дела.

Сейчас четырем экс-руководителям департамента ОГА объявлено о подозрениях в совершении преступления о служебной халатности (ч. 2 ст. 367) УК Украины.

Напомним, ранее СБУ задержала бывшего замглавы Министерства экономики, который наживался на убыточных для страны контрактах.

Еще сообщалось, что СБУ передала в ГБР материалы на собственных сотрудников.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net