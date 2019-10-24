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24. 10. 2019

Экс-чиновники Киевской ОГА украли из бюджета более 200 млн гривен

Бывшие чиновники Киевской областной государственной администрации нанесли государству ущерб на 232 млн гривен, сообщает 24 октября пресс-центр СБУ.
 
Было установлено, что четыре начальника разных времен одного из департаментов ОГА совместно с чиновниками коммунального предприятия организовали механизм обогащения на государственном имуществе.
 
"За 1 гривну в год, начиная с 2000 года, чиновники передали коммунальному предприятию в аренду дом в центре Киева площадью почти 2000 квадратных метров. Затем недвижимость сдавали в субаренду коммерсантам по рыночной стоимости. Разницу направляли не в госбюджет Украины, а в карманы фигурантов дела", - сообщили в СБУ.
 
 
Во время следственных действий правоохранители изъяли документацию, подтверждающую незаконную передачу дома в субаренду фирме жены одного из фигурантов дела.
 
Сейчас четырем экс-руководителям департамента ОГА объявлено о подозрениях в совершении преступления о служебной халатности (ч. 2 ст. 367) УК Украины.
 
Напомним, ранее СБУ задержала бывшего замглавы Министерства экономики, который наживался на убыточных для страны контрактах.
 
Еще сообщалось, что СБУ передала в ГБР материалы на собственных сотрудников.

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Источник: korrespondent.net
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