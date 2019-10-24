Полиграф - шоу. Развитие скандала в Слуге Народа

Скандал со взятками представителям партии Слуга Народа набирает обороты. Владимир Зеленский призвал всех нардепов, замешанных в скандале, пройти тест на полиграфе. Но пока каждый делает это сам, причем в прямом эфире, а руководство фракции заявляет, что никакого раскола в ней нет.

Первый прошел

Народный депутат фракции Слуга народа Александр Дубинский прошел тест на детекторе лжи "в свою пользу". Главе фракции Давиду Арахамии полиграфолог отказал, потому что не было теста "для его ситуации".

"Результаты можно считать однозначными... в пользу опрашиваемого лица. Не скрыл правду, ему не известно, кто еще мог быть связан (со взяточничеством)", - заявил полиграфолог после опроса Дубинского.

Пытался пройти полиграф и глава фракции Слуга Народа Давид Арахамия, но ему отказали. "У меня нет теста под вашу ситуацию. Вопросы только по комитету. Я не готов"- заявил полиграфолог. Арахамия предложил эксперту спрашивать о любых голосованиях в Раде. По словам нардепа, полиграфолог ответил, что ему нужно время на подготовку и надо подготовить персонализированный опрос.

Взятки предлагали

Председатель научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жаннетта Половникова заявляет, что согласно результатам детектора лжи, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк не брала взяток за голосование, но их предлагали.

"Сейчас я с искренним сердцем могу сказать, что исследуемое лицо ничего от нас не скрывает, денег она не брала ни разу, никаких, за решение вопросов. Единственное, что она немножко скрывает информацию о том, что подобные – это зафиксировано – предложения были. Возможно, не напрямую к ней, потому что там реакция имеет более такой ассоциативный характер, но нашему исследуемому лицу известно о том, что были соответствующие предложения", - заявила полиграфолог.

Половникова добавила, что Василевская-Смаглюк также скрывает свои подозрения о том, кто мог соблазниться на взятки.

При этом полиграфолог отметила, что сейчас делает выводы из еще сырой информации, а подробные результаты теста в письменном виде будут готовы только в пятницу вечером, или во второй половине дня, поскольку нуждаются в "тщательном просмотре и определенном времени".

Исследование Василевской-Смаглюк длилось чуть больше 40 мин. Перед ним журналистов попросили выйти, а оставить только камеры. Исследование транслировали в прямом эфире.

По словам полиграфолога, стоимость такого исследования зависит от ряда факторов, но "на рынке колеблется среднем до 3 тысяч гривен за человека в рамках служебного расследования, если речь о кадровых проверках, то немного больше".

Василевская-Смаглюк отметила, что на исследования приглашала всех членов комитета по вопросам финансов, в частности, писала об этом в чате комитета.

Нашли другое

По предварительным результатам детектора лжи народный депутат от Слуги народа Олег Марусяк корит себя из-за недостаточной образованности для работы в Верховной Раде.

"Получены определенные реакции, свидетельствующие, что исследуемое лицо терзает себя, так как считает, что имеет недостаточно образования и знаний для работы в Верховной Раде. Больше никакой скрытой информации не было, кроме того, что господин депутат считает, что имеет маловато знаний для такой работы", - сообщила полиграфолог Половникова.

Сам Марусяк заверил, что себя не упрекает. "Я себя за это не упрекаю. Все у меня с этим хорошо. Я вхожу в этот ритм. Это совершенно новый вид деятельности. До этого времени я никогда не был публичным человеком, поэтому для меня это необычная ситуация", - заявил нардеп.

По предварительным результатам исследования, полиграфолог заверила, что Марусяк не обладает никакой скрытой информацией о получении средств за проваленный законопроект.

Также, по словам Половниковой, Марусяк никого из коллег по партии не подозревает о том, что они могли взять взятку.

В Голосе готовы

Депутат фракции Голос и первый заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил ,что готов при необходимости также пройти проверку на детекторе лжи.

"Наверное, ходить оппозиционным депутатам в ОП на детектор немного выглядит как-то недемократично, но, если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем. Нам-то в этом вопросе скрывать нечего", – заявил Железняк.

Раскола нет?

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убеждает в единстве и открытости своей политсилы, а также верит, что его соратники не брали взяток за решение в комитетах.

"Все хотят увидеть какой-то раскол "Слуги народа" – такого нет. У нас нормальное монобольшинство. Вы же видите, как мы голосуем", – сказал он на брифинге и отметил, что раскола нет, хотя есть дискуссии.

Источник: korrespondent.net