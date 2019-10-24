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24. 10. 2019

В Ровно во время стрельбы пострадал мужчина

В Ровно во дворе многоэтажных жилых домов произошла стрельба. В результате в больницу доставили мужчину с огнестрельным ранением брюшной полости, сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 24 октября.

Предварительно установлено, что на улице Грушевского возник конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них выстрелил в другого из пистолета. Пострадавшему пришлось срочно сделать операцию.

"По предоставленной ориентировке экипаж патрульной полиции задержал мужчину, который садился в автомобиль службы такси. Им оказался 19-летний житель Костополя, у которого обнаружили и изъяли пистолет Форт-12 с патронами. Известно, что оружие является краденая. Его направили для проведения баллистической экспертизы", – говорится в сообщении.

Причастность задержанного к стрельбе окончательно не установлена. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению огнестрельного ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Ровно во время стрельбы пострадал мужчина

Ранее в Сумах клиент такси расстрелял водителя из-за трех гривен. После нанесения огнестрельных ранений злоумышленник пустился в бега и выбросил оружие, но его поймали.

​Также сообщалось, что на Киевщине двое мужчин устроили стрельбу в кафе, ранив одного человека. Полицейские задержали нападавших.

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Источник: korrespondent.net
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