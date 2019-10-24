Арахамия о полиграфе: Все хотят нас проверить

Со следующей недели представители фракции Слуга народа из финансового комитета Верховной Рады пойдут на массовое прохождение полиграфа. Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия перед прохождением теста на полиграфе в четверг, 24 октября.

"Нам уже сделали предложение Служба безопасности Украины, у них отличный отдел полиграфологов, в Министерстве обороны есть большой отдел полиграфологов, в НАБУ, практически все полиграфологи имеют сертификаты ЦРУ, все хотят нас проверить", - сказал Арахамия.

Он отметил, что хотел бы, чтобы комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики собрался и сам решил, какова будет логистика дальнейших действий.

"Люди идут сейчас (на полиграф - ред.) Как они хотят, но потом мы централизованно примем решение, куда идти. Я думаю это будет в понедельник-вторник. В понедельник скорее всего, потому что во вторник уже пленарный день", - сказал он.

При этом он отметил, что проверки должны быть закрытыми. "В НАБУ точно нам не дадут вас всех (журналистов - ред.). И транслировать", - добавил Арахамия.

Он также сообщил, что если надо будет, то он пройдет полиграф, и второй, и третий разы.