Арахамия о полиграфе: Все хотят нас проверить

"Нам уже сделали предложение Служба безопасности Украины, у них отличный отдел полиграфологов, в Министерстве обороны есть большой отдел полиграфологов, в НАБУ, практически все полиграфологи имеют сертификаты ЦРУ, все хотят нас проверить", - сказал Арахамия.
Он отметил, что хотел бы, чтобы комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики собрался и сам решил, какова будет логистика дальнейших действий.
Он также сообщил, что если надо будет, то он пройдет полиграф, и второй, и третий разы.
Напомним, САП открыла производство относительно получения взятки по 30 тысяч долларов 11 действующими нардепами от Слуги народа.
После этого президент Владимир Зеленский, потребовав от всех членов комитета Рады по финансам пройти полиграф.
Проверку уже прошли несколько нардепов фракции.
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Источник: korrespondent.net
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