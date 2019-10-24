Нафтогаз против. Как начинается отопительный сезон

Отопительный сезон в Украине обычно начинатся 15 октября, но в этом году середина осени оказалась теплой, поэтому массово отопление начали включать значительно позже. В холодном сентябре в некоторыхобластях к теплу начали подключать здания соцсферы.

Премьер министр Алексей Гончарук ранее обещал, что отопительный сезон начнется без особых проблем за исключением двух городов. Запасы газа, которым в Украине отапливают дома, - рекордные.

Подключение жилых домов Киева к системе централизованного отопления начнется 25 октября, пообещал столичный мэр Виталий Кличко. Но в Нафтогазе раскритиковали такое решение из-за шокльных каникул и предстоящей теплой погоды. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Отопление в Киеве

По словам Кличко, отопление начнут включать с 25 октября, процесс запуска системы продлится десять дней.

"Следующая неделя будет уже холодный ... Послезавтра, 25 октября, уже начинаем отопительный сезон... Сейчас подписаны договоры на закупку газа с Нафтогазом, то есть к отопительному сезону мы готовы", - сказал он в эфире Радио Киев.

Мэр подчеркнул, что столица полностью готов к началу отопительного сезона.

"В частности коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго уже заменило более 80 км изношенных теплосетей. Работы дальше продолжаются", - добавил Кличко.

Однако в Нафтогазе считают, что начинать отопительный сезон в Киеве пока рано, ведь сейчас в столице держится теплая погода.

"Не хотим портить настроение господину Кличко, но по прогнозам погоды еще неделю будет теплая погода ... К тому же, со следующей недели начинаются школьные каникулы и отапливать пустые классы нет смысла", - сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

В компании говорят, что киевской власти необходимо подходить к вопросу начала отопительного сезона выборочно, а не включать отопление всем потребителям. В частности там допускают начало отопления в садах и больницах. Это позволит киевлянам сэкономить свои средства.

Где уже включили

Отопительный сезон в Украине начался с Прикарпатья. В двух больницах Ивано-Франковска тепло пустили еще 4 октября, после к отоплению подключили почти все учебные заведения.

Другие города на западе Украины стали включать тепло 7 октября. Так, во Львове подали тепло для садиков, школ, больниц и поликлиник. В Луцке и Ковеле в этот день начали отапливать только больницы, дом малыша и роддом. В Тернополе - в больницах и садиках. В Черкассах пустили тепло в батареи всех школ и садиков.

В то же время в городском совете Львова сообщили, что из-за потепления отапливать садики и школы перестали с 11 октября. Так, с 14 по 20 октября в большинстве регионов Украины столбик термометра днем достигал отметки в 20 градусов тепла.

Cмотрите фотогалерею: Нафтогаз против. Как начинается отопительный сезон

По данным Министерства развития громад и территорий, на сегодняшний день отопление в домах украинцев начали включать во всех областях, кроме Одесской и Херсонской. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

По состоянию на 24 октября в Украине отапливаются 35 процентов объектов социальной сферы и 15,5 процента - жилой. При этом в Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях тепло дали уже более чем в половине жилых домов.

Отопительный сезон в Одессе, предположительно начнется с 1 ноября. О Херсонской области пока не сообщается.

Где будут пробелмы с отоплением

15 октября Гончарук заявил, что отопительный сезон в Украине начнется без особых проблем во всех городах, за исключением двух - это Смила Черкасской области и Новый Раздел Львовской.

"Там еще остаются определенные технические сложности и проблемы и, возможно, на несколько дней отопление начнется позже", - сказал премьер.

Это связано с тем, что отопление в этих городах обеспечивали частные компании, "которые своими действиями создали критические ситуации, решение которых требует определенного времени", сказал он.

"И в том, и в другом случае решение мы нашли. Правительство приняло все необходимые документы, чтобы люди в этих городах также были в комфорте и не испытывали сложности с отоплением своих домов", - заверил премьер.

Поставки тепла в Смеле задерживают уже три года подряд. Проблемы возникли после расторжения договора с частной компанией Смілаенергоінвест, которая поставляла тепло горожанам 8 лет. Все имущество передали коммунальному предприятию.

В Нафтогазе причиной отсутствия отопления в Смеле в 2018 году назвали "бездействие органов местного самоуправления и поставщика тепла".

20 октября Гончарук заявил, что Украина завершила подготовку к отопительному сезону: запасов угля и газа должно хватить для прохождения зимы.

"Отопительный сезон начался. Страна к нему готова: у нас достаточное количество угля на складах, у нас достаточное количество газа в наших хранилищах, у нас в пригодном для эксплуатации состоянии вся необходимая инфраструктура", - сообщил премьер.

В то же время он отметил, что не исключает того, что во время отопительного сезона возможны локальные аварии в ходе работы теплосетей.

"В Украине традиционно очень изношена инфраструктура, поэтому мы ожидаем, что ситуации с авариями, нештатные ситуации в разных городах будет повторяться. Каждый город готов к отопительному сезону по-своему. То есть ситуации в разных городах разные, и роль местного самоуправления очень высока", - сказал он.

Что касается возможности прекращения транзита газа с 1 января, то Гончарук заверил, что запасы газа в украинских хранилищах позволяют обеспечить население теплом.

"Но из-за особенностей работы фактически нужно будет по-другому эксплуатировать газотранспортную систему, и у некоторых небольших городов могут быть временные проблемы. Мы о них наперед знаем, наперед думаем, поэтому я думаю, что никаких нештатных историй не будет", - сказал он.

При этом двумя днями ранее в городах Новояворовск и Новый Роздол Львовской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за угрозы срыва отопительного сезона.

Такое решение приняла областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил глава Львовской ОГА Маркиян Мальский.

Комиссия также решила направить средства из резервных фондов областных и местных бюджетов для запуска ТЭЦ.

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Источник: korrespondent.net