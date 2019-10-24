Курды обвиняют Турцию в продолжении боевых действий

Турция вместе с союзниками продолжают боевые действия в районе Рас-эль-Айна, несмотря на объявление о приостановке военной операции в Сирии. Об этом заявил в четверг, 24 октября, командующий Сирийских демократических сил Мазлум Кобани Абди.

"Гаранты прекращения огня должны выполнить свои обязательства удерживать турок", - призвал он в Twitter.

В свою очередь, как сообщает Reuters, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности возобновить военную операцию на северо-востоке Сирии, если курдские силы не отойдут от границы "безопасной зоны".

По его словам, Сирийские демократические силы должны отойти от границы "безопасной зоны" в соответствии с подписанным соглашением о прекращении огня в Сирии между Турцией и США. В случае невыполнения условий, Турция готова возобновить боевые действия.

В то же время, в Министерстве обороны Турции заявили о нападении курдских сил в районе "безопасной зоны" на северо-востоке Сирии, в результате чего ранены пять военных.

Согласно сообщению, нападение со стороны Сирийских демократических сил было осуществлено в районе пограничного города Рас-аль-Айн. Турецкие силы ответили на атаки в целях самообороны.

"Атака была проведена с использованием беспилотников, минометов и легких вооружений", - говорится в сообщении.

Как известно, 22 октября закончилось 120-часовое прекращение огня на севере Сирии, курды покинули зону проведения военной операции Турции, после чего Анкара заявила о прекращении боевых действий, начатых 9 октября.

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Источник: korrespondent.net