В киевском аэропорту Борисполь правоохранители разоблачили механизм незаконного перемещения монет из драгоценных металлов через границу. Об этом сообщает Государственное бюро расследований в четверг, 24 октября.

"Известно, что схема работала с участием главного государственного инспектора таможенного поста Аэропорт Борисполь Киевской таможни Государственной пограничной службы Украины", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, злоумышленники совместно с таможенниками наладили механизм незаконного перемещения через границу Украины предметов, которые, возможно, представляющих культурную ценность. Речь идет о редких монетах из драгоценных металлов.

Накануне во время следственных действий в аэропорту Борисполь у гражданина, который должен был совершить перевозку, было обнаружено и изъято 38 редких монет.

Открыто уголовное производство по статье о контрабанде и злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.201, ч.2 ст.364 УК Украины).

Назначена искусствоведческая экспертиза для установления культурной ценности изъятых монет. Досудебное расследование продолжается.

Cмотрите фотогалерею: В аэропорту Борисполь задержали партию редких монет

Ранее в Украине задержали россиянина, который пытался незаконно вывезти почти сотню старинных монет, датированных 1736-1957 годами.

Также сообщалось, что таможенники помешали вывозу из Украины старинной монеты стоимостью свыше 1,2 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net