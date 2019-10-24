Не первый случай. Тайна фуры с 39 трупами в Англии

В окрестностях Лондона британская полиция обнаружила болгарский грузовик с телами 38 пожилых людей и одного подростка. Местная пресса сообщает, что погибшие были гражданами Китая.

Грузовиком управлял 25-летний ирландец, которого уже арестовали по подозрению в убийстве. Люди, вероятно, умерли от переохлаждения, так как температура в фургоне была минусовой. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Погибшие были нелегалами

23 октября после звонка сотрудников скорой помощи полиция британского графства Эссекс на территории индустриального парка в городе Грейс обнаружила грузовик с болгарской регистрацией, в котором были 39 погибших людей.

Они были гражданами Китая, подтвердили 24 октября в министерстве иностранных дел КНР. В СМИ выдвигаются предположения, что находившиеся в транспортном средстве - мигранты. Как они попали в Европу из Китая, предстоит установить.

Речь идет о 38 взрослых и одном подростке. По одной из версий, они могли погибнуть от переохлаждения, по другой - задохнуться. Британские власти также полагают, что погибшие были нелегальными мигрантами. Причины их смерти не раскрываются.

К расследованию инцидента подключились бельгийские правоохранительные органы. Согласно выводам предварительного следствия, грузовой автомобиль 22 октября в 14.49 по местному времени прибыл в Зеебрюгге - бельгийский порт на побережье Северного моря - и покинул его тем же вечером.

В среду, 23 октября, около 01.00 он достиг Пурфлита - порта на Темзе - в графстве Эссекс, недалеко от того места, где он в итоге был обнаружен. Фуру нашли через полтора часа после того, как он пересек границу.

По подозрению в убийстве задержан водитель грузовика - 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон. Транспортное средство числится на имени фирмы, являющейся собственностью ирландской гражданки.

Телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Мо Робинсон живет возле небольшого североирландского городка Портадаун. Журналисты нашли его аккаунты в Facebook и Instagram, где он публиковал фотографии грузовиков, в том числе того самого красного Scania, в котором были найдены трупы.

Пока точно не установлено, каким образом он связан с гибелью людей.

Тем временем полицейские уже успели провести обыски по трем адресам в графстве Арма (Северная Ирландия). Правоохранители проверяют, причастен ли подозреваемый к группировкам, которые специализируются на перевозке нелегальных мигрантов в Европу.

В МВД Болгарии заявили, что грузовик был зарегистриров в их стране 19 июня 2017 года и на следующий день покинул болгарскую территорию и с тех пор не возвращался обратно.

"Это говорит о том, что нашей единственной связью со случаем являются регистрационные номера транспортного средства", - подчеркнул в своем комментарии по случаю болгарский премьер Бойко Борисов, дополнив, что он был шокирован новостью о столь массовой смерти.

Британские власти назвали произошедшее "трагическим инцидентом". Об этом написал в Twitter премьер-министр страны Борис Джонсон.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель написала, что "шокирована и опечалена" случившимся, а член британского парламента от региона Таррок (к нему относится город Грейс, где нашли грузовик) Джеки Дойл-Прайс назвала новость о смерти людей в рефрижераторе ужасной.

Не первая гибель мигрантов в грузовике

Подобные случаи происходили неоднократно. В июне 2000 года в портовом городе Дувр в опломбированном кузове рефрижератора с голландскими номерами были найдены тела 58 китайцев.

Тогда следствие установило, что люди задохнулись. Эта фура прибыла в Великобританию на пароме также через бельгийский порт Зебрюгге.

В феврале 2004 года 23 нелегала из Китая, собиравшие мидии в британском графстве Ланкашир, утонули во время прилива.

С 2014 года в Великобритании были обнаружены четыре грузовика с пятью телами - предположительно, это были тела погибших иммигрантов.

В 2015 году в Австрии был обнаружен брошенный грузовик с 71 погибшим внутри; вероятно, это были мигранты из Сирии.

После случая в Эссексе телеканал BBC поговорил с беженцем из Афганистана, который тоже попал в Великобританию в кузове фуры в 2006 году подростком. Сегодня Гулвали Пасарлай - активный общественный деятель, помогающий адаптироваться в Британии семьям беженцев и мигрантов.

Он окончил Университет Манчестера, получив степень в политологии, а в 2018 году стал сооснователем фонда, который поддерживает молодых мигрантов.

"Я покинул Афганистан в 12 лет. Мне довелось пересечь 10 стран, преодолев в общей сложности расстояние почти в 18 тысяч километров. Это заняло год. Временами было очень опасно, особенно когда я пересекал Средиземное море. Потом меня везли в грузовике, а из Кале в Британию - в рефрижераторе, похожем на тот, что прибыл в Эссекс", - рассказал он.

Пасарлай рассказал, что в грузовике не хватало кислорода, но было тепло, поскольку водитель не включил морозильную установку.

"Мы сидели на ящиках с бананами, и это было не так уж комфортно, но, по крайней мере, не было холодно. И мы не так уж долго провели в грузовике, 8-10 часов. Французская полиция и британская полиция проверили фуру, но нас не увидели. Нам повезло, что удалось пересечь [Ла-Манш]", - рассказал он.

По словам бывшего беженца, когда водитель открыл дверь и увидел их, то сразу захлопнул фургон и вызвал полицию.

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Источник: korrespondent.net