Кабмин назначил главного антирейдера страны

Кабинет министров назначил главу Комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации, сообщается 24 октября на сайте правительства.

Эту должность получил первый заместитель министра юстиции Евгений Горовец.

Как отметил министр юстиции Денис Малюська, кроме обновления состава Антирейдерской комиссии, происходит формирование Экспертного офиса по вопросам государственной регистрации.

"Экспертный офис придет на смену Комиссии. Он не просто будет рассматривать материалы жалоб и готовить выводы по ним, но обобщать проблематики в сфере государственной регистрации и сразу формировать предложения изменений в законодательство и усовершенствований программного обеспечения государственных реестров. То есть будет иметь так называемый "единый цикл", - уточнил глава ведомства.

В Минюсте обещают проводить заседания комиссии в формате круглого стола, создать горячую линия для общения с жалобщиками.

Напомним, Кабинет министров 20 октября, временно возложил исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Наталью Новак.

Ранее Кабмин назначил 14 новых заместителей министров.

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Источник: korrespondent.net