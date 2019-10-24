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24. 10. 2019

Украина договорилась о безвизе с Доминиканой

Соглашение между правительствами Украины и Доминиканы об отмене визовых требований вступает в силу 13 ноября. Об этом сообщил госсекретарь МИД Андрей Заяц в Twitter в четверг, 24 октября.

Соглашение предусматривает, что граждане Украины и граждане Доминики могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.

Также соглашением предусмотрены бесплатные долгосрочные визы для пребывания более 90 дней.

Напомним, на прошлой неделе украинцы получили безвиз с еще двумя странами. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал соглашение о безвизовом режиме с Колумбией и Эквадором.

Также сообщалось, что Украина поднялась в рейтинге паспортов мира - на 43-е место.

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Источник: korrespondent.net
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